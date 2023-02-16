Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту

Раскрыта цена нового китайского седана Kaiyi E5

Минимальная стоимость нового китайского седана Kaiyi, производство которого наладили на калининградском заводе «Автотор» в конце января, составит порядка 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя производителя Дмитрия Иванова.

Раскрыта цена нового китайского седана Kaiyi E5
© АВТОТОР

Такая стоимость будет у модели в минимальной комплектации с механической коробкой передач. Цена модели в наиболее полной версии с вариатором составит около 2 млн рублей. Вместе с тем точные расценки станут известны только к старту продаж — он намечен на март этого года.

Напомним, что «Автотор» наладил выпуск китайских седанов 30 января. Для модернизации производства завод, который ранее выпускал BMW, Kia и Hyundai, вложил более 100 млн рублей. В будущем линейка должна расшириться до четырех моделей Kaiyi.

Kaiyi E5 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.). Седан адаптировали под российские условия — у нее есть подогрев сидений, зеркал и стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители