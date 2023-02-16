Раскрыта цена нового китайского седана Kaiyi E5

Минимальная стоимость нового китайского седана Kaiyi, производство которого наладили на калининградском заводе «Автотор» в конце января, составит порядка 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя производителя Дмитрия Иванова.

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Такая стоимость будет у модели в минимальной комплектации с механической коробкой передач. Цена модели в наиболее полной версии с вариатором составит около 2 млн рублей. Вместе с тем точные расценки станут известны только к старту продаж — он намечен на март этого года.

Напомним, что «Автотор» наладил выпуск китайских седанов 30 января. Для модернизации производства завод, который ранее выпускал BMW, Kia и Hyundai, вложил более 100 млн рублей. В будущем линейка должна расшириться до четырех моделей Kaiyi.