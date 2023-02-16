Упрощенный порядок производства автомобилей в РФ планируется продлить до 2024 года

Готовящиеся поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривают продление до февраля 2024 года разрешения на производство в РФ автомобилей низкого экологического класса и без современных систем безопасности, следует из презентации доработанного пакета изменений техрегламента, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

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Упрощенные требования к выпускаемым автомобилям, позволяющие производить автомобили без АБС, подушек безопасности и с двигателями всех экологических классов были введены постановлением правительства №855 от 12 мая 2022 года, которое впоследствии было скорректировано. Сейчас действие документа продлено до июня 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что, несмотря на продление более мягких нормативов для производителей автомобилей, правительство планирует постепенно возвращать автопром в технологичное русло. Так, после окончания льготного периода «неэкологичного» производства планируется усложнить экологические требования — ввести для двигателей нижний порог на уровне «Евро-2». Сейчас вплоть до 1 июня 2023 года действует технический показатель до «Евро-0».