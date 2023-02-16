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18 минут назад

Стало известно, сколько АвтоВАЗ хочет выпустить Lada Vesta NG в 2023 году

Российская Газета

АвтоВАЗ рассчитывает выпустить в нынешнем году около 100 тысяч новых Lada Vesta NG, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ. Напомним, что общий план производства на этот год определен на заводе в 401 тысячу автомобилей.

Стало известно, сколько АвтоВАЗ хочет выпустить Lada Vesta NG в 2023 году
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее сообщалось, что уже в марте компания хочет собрать 168 товарных Vesta NG. А о начале серийного выпуска этого семейства завод может заявить 3 марта.

Предсерийное производство новой Lada Vesta началось на прошлой неделе. Сначала модель будут выпускать только в упрощенной комплектации без мультимедийной системы, с безальтернативными 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. и с пятиступенчатой "механикой".

В мае в линейке появятся версии с 16-клапанным двигателем. В этом году Vesta с автоматической трансмиссией ждать не стоит.

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