Кроссовер Geely Mоnjaro выйдет на рынок России в апреле

Новый среднеразмерный кроссовер Geely Mоnjaro ожидается в продаже у российских дилеров с апреля 2023 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора по операционным вопросам Geely Motors Russia Валерия Тараканова.
Стоимость кроссовера будет объявлена ближе к старту продаж. Geely Monjaro сертифицировали для продажи на российском рынке в конце 2022 года.
Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен в полноприводном варианте с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном на рынке РФ купе-кроссовере Geely Tugella. Мотор работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.
Geely Monjaro снабжен независимой подвеской, а в числе оборудования перечислены светодиодная оптика, бесключевой доступ, климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.