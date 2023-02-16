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13 минут назад

Кроссовер Geely Mоnjaro выйдет на рынок России в апреле 2023 года

Газета.Ru

Новый среднеразмерный кроссовер Geely Mоnjaro ожидается в продаже у российских дилеров с апреля 2023 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора по операционным вопросам Geely Motors Russia Валерия Тараканова.

Кроссовер Geely Mоnjaro выйдет на рынок России в апреле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стоимость кроссовера будет объявлена ближе к старту продаж. Geely Monjaro сертифицировали для продажи на российском рынке в конце 2022 года.

Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен в полноприводном варианте с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном на рынке РФ купе-кроссовере Geely Tugella. Мотор работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Geely Monjaro снабжен независимой подвеской, а в числе оборудования перечислены светодиодная оптика, бесключевой доступ, климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Автоновости,Geely,Валерий Тараканов,
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