Кроссовер Geely Mоnjaro выйдет на рынок России в апреле

Новый среднеразмерный кроссовер Geely Mоnjaro ожидается в продаже у российских дилеров с апреля 2023 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора по операционным вопросам Geely Motors Russia Валерия Тараканова.

Стоимость кроссовера будет объявлена ближе к старту продаж. Geely Monjaro сертифицировали для продажи на российском рынке в конце 2022 года.

Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен в полноприводном варианте с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с. Аналогичный агрегат устанавливается на представленном на рынке РФ купе-кроссовере Geely Tugella. Мотор работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.