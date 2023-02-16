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1 час назад

Продажи автомобилей в Китае рухнули почти на 40 процентов

Motor.ruиещё 1

Пока доля автомобилей из КНР на российском рынке активно увеличивается, в самом Китае спрос на новые легковые машины резко упал. Как пишет Reuters, это связано с отменой налоговых льгот на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и истекшим сроком действия субсидий на электромобили, а также с празднованиями Китайского Нового года, которые длились целую неделю.

В Китае резко упал спрос на новые легковые машины
Фото: Motor.ruMotor.ru

В декабре прошлого года китайский авторынок, являющийся самым большим в мире, вырос на 2,4 процента. Январь же завершился не только общим падением, но и сокращением продаж машин на «чистой» энергии — электрокаров и подключаемых гибридов. Они ушли в минус на 6,3 процента, хотя за прошлый год спрос на экологичные легковушки почти удвоился.

Основной фактор, негативно повлиявший на рынок, — прекращение стимулирования со стороны государства. Так, несмотря на признаки ослабления спроса, власти решили не продлевать 50-процентную налоговую льготу на покупку автомобилей с ДВС. Почти одновременно истек срок действия субсидий на покупку электрокаров, которые действовали более чем 10 лет.

В результате производителям электромобилей, включая Tesla, пришлось снижать цены, чтобы сохранить положение. Это в свою очередь привело к недовольству клиентов, которые купили машины до корректировок — по более высоким ценам. Однако мера сработала: Tesla удалось продать за месяц 66 951 автомобиль местного производства, что на 18 процентов больше, чем в декабре, и на 10 процентов больше, чем в январе-2022.

Тем временем Китай лидирует по импорту автомобилей в Россию. Объем ввоза «китайцев» за минувший год вырос на 40 процентов и превысил рекордные 117 тысяч легковушек. По итогам некоторых месяцев их доля на рынке достигала трети, однако в общегодовой статистике они все же уступили отечественным и корейским брендам.

Автоновости,Tesla,
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