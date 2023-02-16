Появились фото нового Hyundai Solaris без камуфляжа

Не так давно Hyundai опубликовала тизеры нового поколения седана Verna, который является аналогом знакомых россиянам моделей Accent и Solaris. Картинки были традиционно интригующими, но малоинформативными. Этот недостаток исправило издание RushLane, растиражировавшее фото Hyundai Verna нового поколения без всякого камуфляжа.
Понятное дело, что в Hyundai решили подтянуть премиальность "Верны" за счёт аллюзий на старший Grandeur, у которого есть точно такая же светодиодная полоса под кромкой капота. Только если у Grandeur она бесшовная, то у "бюджетника" состоит из нескольких частей. И это не так страшно, как дизайн решётки радиатора, в которую по последней моде вписаны основные фары… Боковая часть демонстрирует приверженность дизайнеров корейской марки к философии "параметрической динамики", а вот "корма" пока так и остаётся не рассекреченной, но уже сейчас смело можно говорить о "сквозном" фонаре с причудливой графикой.
Новый Hyundai Verna точно окажется крупнее предшественника и намного технологичнее, чего требует возрастающая конкуренция со стороны Skoda Slavia и Volkswagen Virtus. Так, например, "кореец" обзаведётся системой мониторинга объектов в "слепых" зонах.
Также на руку седану сыграет появление нового бензинового турбомотора, которым заменят дизель. Его отдача составляет 160 л.с. и 260 Нм, что делает Hyundai Verna нового поколения самым мощным седаном в своём классе. В пару ему предложат 7-скоростной преселективный "робот" и 6-ступенчатую МКП. Второй мотор для новинки - прежний "атмосферник" аналогичного объёма на 113 л.с. и 144 Нм, который доступен с "механикой" или вариатором.
На рынок новый Hyundai Verna выйдет ориентировочно в марте.