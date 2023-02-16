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1 час назад

Рассекречен дизайн нового Hyundai Solaris. Появились фото модели без камуфляжа

Российская Газета

Не так давно Hyundai опубликовала тизеры нового поколения седана Verna, который является аналогом знакомых россиянам моделей Accent и Solaris. Картинки были традиционно интригующими, но малоинформативными. Этот недостаток исправило издание RushLane, растиражировавшее фото Hyundai Verna нового поколения без всякого камуфляжа.

Появились фото нового Hyundai Solaris без камуфляжа
Фото: www.rushlane.comwww.rushlane.com

Понятное дело, что в Hyundai решили подтянуть премиальность "Верны" за счёт аллюзий на старший Grandeur, у которого есть точно такая же светодиодная полоса под кромкой капота. Только если у Grandeur она бесшовная, то у "бюджетника" состоит из нескольких частей. И это не так страшно, как дизайн решётки радиатора, в которую по последней моде вписаны основные фары… Боковая часть демонстрирует приверженность дизайнеров корейской марки к философии "параметрической динамики", а вот "корма" пока так и остаётся не рассекреченной, но уже сейчас смело можно говорить о "сквозном" фонаре с причудливой графикой.

Новый Hyundai Verna точно окажется крупнее предшественника и намного технологичнее, чего требует возрастающая конкуренция со стороны Skoda Slavia и Volkswagen Virtus. Так, например, "кореец" обзаведётся системой мониторинга объектов в "слепых" зонах.

Также на руку седану сыграет появление нового бензинового турбомотора, которым заменят дизель. Его отдача составляет 160 л.с. и 260 Нм, что делает Hyundai Verna нового поколения самым мощным седаном в своём классе. В пару ему предложат 7-скоростной преселективный "робот" и 6-ступенчатую МКП. Второй мотор для новинки - прежний "атмосферник" аналогичного объёма на 113 л.с. и 144 Нм, который доступен с "механикой" или вариатором.

На рынок новый Hyundai Verna выйдет ориентировочно в марте.

Соцсети
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Автоновости,Hyundai Verna,Hyundai Solaris,Skoda,Hyundai,Volkswagen,
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