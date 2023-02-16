Появились фото нового Hyundai Solaris без камуфляжа

Понятное дело, что в Hyundai решили подтянуть премиальность "Верны" за счёт аллюзий на старший Grandeur, у которого есть точно такая же светодиодная полоса под кромкой капота. Только если у Grandeur она бесшовная, то у "бюджетника" состоит из нескольких частей. И это не так страшно, как дизайн решётки радиатора, в которую по последней моде вписаны основные фары… Боковая часть демонстрирует приверженность дизайнеров корейской марки к философии "параметрической динамики", а вот "корма" пока так и остаётся не рассекреченной, но уже сейчас смело можно говорить о "сквозном" фонаре с причудливой графикой.