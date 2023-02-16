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58 минут назад

В «Системе 112» в Подмосковье появилась новая функция оформления ДТП

Елена Прошина

В мобильном приложении «Системы 112» в Московской области появилась новая функция оформления ДТП по европротоколу. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе приложения, такая возможность позволит сократить время оформления ДТП. В частности, не будет необходимости дожидаться сотрудников ГИБДД и, тем самым, не создавать заторы на дороге.

Приложение позволяет вызвать полицию, скорую, а также другие экстренные службы Московской области. Также у пользователя появилась возможность отследить на интерактивной карте отследить местоположение машины скорой помощи, автомобиля газовщиков.

«Принимая запрос через мобильное приложение, оператор "Системы 112" автоматически видит местоположение обратившегося, и все необходимые сведения о здоровье человека (группа крови, заболевания, инвалидность и т. д.), которые пользователь вносит при регистрации. Это значительно облегчает работу и сокращает время прибытия экстренных служб», - сообщил источник.

Вызвать оператора можно позвонив на номер телефона, отправив СМС. Также можно воспользоваться системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и видеовызовом.

Ранее эксперты сервиса «Мои Штрафы» рассказали, что хотя бы раз получали штраф в 2022 году 81,5% автомобилистов, что на 14,4% меньше, чем годом ранее. Ни разу не получали штраф 18,5% водителей.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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