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22 минуты назад

Mitsubishi приступила к тестам нового кроссовера размером с ASX

Российская Газета

В октябре 2022 года Mitsubishi представила концепт XFC, который в серийном воплощении может быть выпущен в этом году.

Mitsubishi приступила к тестам нового кроссовера размером с ASX
Фото: Скриншот с youtube.comСкриншот с youtube.com

Чем примечателен Mitsubishi XFC? Прежде всего, это начало конца икс-фейса, который сменила обычная трапециевидная решётка, которая находится в окружении фар, отсылающих к машинам одной известной скандинавской марки.

На "шпионских" фото серийного XFC видно, что философия Dynamic Shield действительно пересмотрена. Если говорить проще, то концепт продемонстрировал практически серийный дизайн. Разумеется, миниатюрные камеры заменены зеркалами, у дверей есть традиционные ручки, упрощено наполнение фар и фонарей, бамперы лишены гротескных вставок.

С салоном, вероятно, произойдёт та же история: экраны 2-в-1 - мультимедиа и "приборка" сохранятся, а место причудливой панели климат-контроля могут занять аналоговые элементы управления.

Предполагается, что новинка получит бензиновый двигатель и основной передний привод. Дизайн новинки указывает на то, что параллельно ведётся работа и над чисто электрической версией. Представить серийный XFC обещали в 2023 финансовом году, то есть с грядущего апреля по март 2024-го. Первыми рынками для модели станут страны АСЕАН, затем география будет постепенно расширяться.

Скриншот с youtube.com
Автоновости,Mitsubishi,
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