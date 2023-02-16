Названы победители конкурса "Всемирный женский автомобиль года"

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women's World Car of the Year) опубликовало список победителей 2023 года в шести основных категориях. Отбором занималась команда жюри в составе 63 автомобильных журналисток из 45 стран.

Фото: Kia Kia

Лучшим городским автомобилем стал Kia Niro, его назвали просторным, практичным, безопасным и экологичным. Титул лучшего семейного кроссовера достался переднеприводному Jeep Avenger — первой в истории марки электрической модели.

В номинации «Лучшая большая машина» победил Citroen C5 X, который женское жюри похвалило за комфорт, вместительность и дизайн. Победу в категории «Лучший большой SUV» присудили Nissan X-Trail, его достоинствами назвали семь посадочных мест, внедорожные качества и гибридную технологию. Наконец, среди спорткаров лучшим признали Audi RS 3, а среди пикапов — Ford Ranger.

Премия Women's World Car of the Year была основана в 2009 году. Абсолютного победителя 2023 года объявят 8 марта.