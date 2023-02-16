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29 минут назад

Ferrari оценила свой первый внедорожник почти в 400 тыс. долларов

Моя Москва.онлайн

Как сообщает издание SPEEDME.RU, итальянский автопроизводитель Ferrari поставил очень высокую цену на свой новый внедорожник Purosangue 2024. Модель будет стоить 398 350 долларов.

Ferrari оценила свой первый внедорожник почти в 400 тыс. долларов
Фото: FerrariFerrari

Отмечают, что в эту стоимость входит и доставка автомобиля владельцу в Америке, которая оценивается в 5 тысяч долларов.

Purosangue 2024 получит безнаддувной 6,5-литровый V12 и будет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. Ferrari использует хитроумную адаптивную подвеску с электродвигателями для точного управления креном кузова.

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