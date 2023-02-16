Ferrari оценила свой первый внедорожник почти в 400 тыс. долларов

Как сообщает издание SPEEDME.RU, итальянский автопроизводитель Ferrari поставил очень высокую цену на свой новый внедорожник Purosangue 2024. Модель будет стоить 398 350 долларов.

Фото: Ferrari Ferrari

Отмечают, что в эту стоимость входит и доставка автомобиля владельцу в Америке, которая оценивается в 5 тысяч долларов.