Ferrari оценила свой первый внедорожник почти в 400 тыс. долларов

Как сообщает издание SPEEDME.RU, итальянский автопроизводитель Ferrari поставил очень высокую цену на свой новый внедорожник Purosangue 2024. Модель будет стоить 398 350 долларов.
Отмечают, что в эту стоимость входит и доставка автомобиля владельцу в Америке, которая оценивается в 5 тысяч долларов.
Purosangue 2024 получит безнаддувной 6,5-литровый V12 и будет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. Ferrari использует хитроумную адаптивную подвеску с электродвигателями для точного управления креном кузова.