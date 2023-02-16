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1 час назад

В Госдуме подняли вопрос о штрафах за превышение средней скорости

Алиса Селезнёва

Эксперты в рамках круглого стола в Госдуме выступили за возвращение штрафов за превышение средней скорости, которую фиксируют несколько камер на определенном участке дороги. Такая практика была отменена в 2021 году после критики Верховного суда, пишет «Коммерсант».

По данным издания, с предложением вновь ввести штрафы за нарушение средней скорости движения выступили власти ряда российских регионов, Минтранс и производители камер.

Штрафы перестали взиматься после того, как Верховный суд признал «недопустимым» указание участка дороги (а не конкретного места на ней) в качестве «места совершения правонарушения».

В ходе круглого стола в Госдуме замглавы подмосковного Минтранса Виталий Резанов обратил внимание на то, что в Подмосковье после введения контроля за средней скоростью аварийность сократилась на 45%, при этом его отмена привела к росту числа ДТП.

А представитель Смоленской области Антон Богомолов констатировал, что рассылка штрафов за нарушение скоростного режима на девяти участках трассы М-1 «Беларусь», «очень положительно» влияла на безопасность движения.

По мнению экспертов, для возврата практики штрафов за нарушение средней скорости, они должны выписываться при соблюдении определенных условий: у дороги не должно быть альтернативного объезда, скоростной режим быть одинаковым на всем протяжении отрезка, а точкой совершения нарушения должна считаться последняя камера. При этом весь участок дороги, на котором фиксируется правонарушение, должен относиться к юрисдикции одного суда.

Также эксперты заявили о необходимости правильно оформить юридически все предложения, чтобы Конституционный суд не признал незаконной новую норму.

Honda Civic вернулся в Россию

Ранее в Российском союзе автостраховщиков рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. При этом в МВД подчеркнули, что штрафы по административной статье 12.37 (отсутствие ОСАГО) с использованием технических средств пока не выписывались, правоприменительной практики для этого нет. Сейчас штрафовать за это нарушение может только инспектор. Также в полиции заявили, что указывать конкретные сроки введения таких штрафов преждевременно.

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