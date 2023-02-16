Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Страховщики рассказали, где живут самые аккуратные водители

АвтоКод

Российский союз автостраховщиков (РСА) выяснил, жители каких регионов имеют максимальный дисконт по полису автогражданской ответственности за безаварийную езду и составил топ регионов с самыми аккуратными водителями.

Где водители имеют максимальный дисконт по полису ОСАГО
Фото: АвтоКодАвтоКод

Первое место в рейтинге заняли автомобилисты из Москвы, Петербурга и Подмосковья. 43% москвичей и по 39% жителей северной столицы и Московской области имеют самую большую скидку за безаварийное вождение.

Далее в топе идут Ленинградская (37%) и Новосибирская (35%) области. В Кабардино-Балкарии, Тыве и Северной Осетии наибольшую скидку по ОСАГО получили по 11% автовладельцев.

Самые неаккуратные автомобилисты живут в Дагестане, Чечне и Ненецком АО. Здесь доля прилежных автолюбителей составляет всего 6% и по 8% соответственно.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители