Где водители имеют максимальный дисконт по полису ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) выяснил, жители каких регионов имеют максимальный дисконт по полису автогражданской ответственности за безаварийную езду и составил топ регионов с самыми аккуратными водителями.
Первое место в рейтинге заняли автомобилисты из Москвы, Петербурга и Подмосковья. 43% москвичей и по 39% жителей северной столицы и Московской области имеют самую большую скидку за безаварийное вождение.
Далее в топе идут Ленинградская (37%) и Новосибирская (35%) области. В Кабардино-Балкарии, Тыве и Северной Осетии наибольшую скидку по ОСАГО получили по 11% автовладельцев.
Самые неаккуратные автомобилисты живут в Дагестане, Чечне и Ненецком АО. Здесь доля прилежных автолюбителей составляет всего 6% и по 8% соответственно.