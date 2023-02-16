Где водители имеют максимальный дисконт по полису ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) выяснил, жители каких регионов имеют максимальный дисконт по полису автогражданской ответственности за безаварийную езду и составил топ регионов с самыми аккуратными водителями.

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Первое место в рейтинге заняли автомобилисты из Москвы, Петербурга и Подмосковья. 43% москвичей и по 39% жителей северной столицы и Московской области имеют самую большую скидку за безаварийное вождение.

Далее в топе идут Ленинградская (37%) и Новосибирская (35%) области. В Кабардино-Балкарии, Тыве и Северной Осетии наибольшую скидку по ОСАГО получили по 11% автовладельцев.