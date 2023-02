Geely запускает новый бренд Milky Way

«Млечный путь» (именно так переводится Milky Way с английского, а на китайском название звучит как «Иньхэ») составит компанию Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geometry, Radar и другим маркам, входящим в китайский холдинг. Под названием Milky Way в Китае будут продаваться автомобили на новых источниках энергии (NEV, New Energy Vehicle), а именно подключаемые гибриды и электромобили.