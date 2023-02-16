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46 минут назад

Geely запускает новый бренд Milky Way

Motor.ru

«Млечный путь» (именно так переводится Milky Way с английского, а на китайском название звучит как «Иньхэ») составит компанию Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geometry, Radar и другим маркам, входящим в китайский холдинг. Под названием Milky Way в Китае будут продаваться автомобили на новых источниках энергии (NEV, New Energy Vehicle), а именно подключаемые гибриды и электромобили.

Geely запускает новый бренд Milky Way
Фото: Geely Milky Way© GeelyGeely Milky Way© Geely

Как сообщает CarNewsChina, бренд Milky Way будет выпускать модели среднего и высокого ценового сегмента, причем в их основу ляжет некая новая платформа, а не перспективная SEA, на которой базируются современные электрокары суббрендов Geely. Вероятно, таким образом холдинг намерен не допустить внутренней конкуренции автомобилей Milky Way с Geometry и Zeekr.

Geely Milky Way
Geely Milky Way

Первенцем Milky Way станет электрический седан, который пока показали лишь на тизерах. На первом из них запечатлен один из задних фонарей со сложной геометрией и 3D-эффектом, а на втором – кресло с подголовником необычной формы и отделкой, напоминающий велюр. Пока об этой модели известно лишь то, что она будет достигать в длину 4,9 метра, соответственно, это будет седан С-класса.

Отдельно стоит отметить любовь Geely к «космическим» названиям. Так, компания уже выпускает «звездную» линейку Star, в которую входят автомобили на платформе CMA – седан Preface, Tugella и Monjaro. Последний, к слову, скоро поступит в продажу в России: флагманский внедорожник появится в автосалонах в апреле.

Автоновости,Geely,Volvo,
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