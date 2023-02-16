Mustang Mach-E станет первым электрокаром Ford с новыми батареями

Электрокары Ford дебютирует на европейском рынке в 2023-м году с интересным новшеством. Как сообщает SPEEDME.RU, американский бренд уже подтвердил добавление аккумуляторных батарей формата LFP (литий-железо-фосфат) к своему ассортименту полностью электрических машин.

Фото: Ford Ford

Первой моделью, в которой будет применена данная технология, станет Ford Mustang Mach-E. Создатели отмечают, что аккумуляторы LFP обеспечивают более высокую и быструю зарядную способность. Кроме того, они не такие дорогие.