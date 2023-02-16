Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

Mercedes выпустит "бэби-Гелендваген" в 2026 году, но это будет кроссовер

Российская Газетаиещё 1

Mercedes, кажется, решился на выпуск модели, слухи о которой ходят с незапамятных времён - так называемого "бэби-Гелендвагена". И спасибо за это нужно сказать Ford и его успешному семейству Bronco.

Mercedes выпустит кроссовер "бэби-Гелендваген"
Фото: Пресс-служба Mercedes-BenzПресс-служба Mercedes-Benz

Ford возродил Bronco - рамный внедорожник, а вместе с ним представил Bronco Sport, менее утилитарный автомобиль, который является кроссовером - ну не всем же по грязи да мокрому песку колесить хочется. Примерно такую же стратегию выбирает "Мерседес", который к бессмертному G-Class добавит ещё одну модель с похожим дизайном, но с совершенно другими характеристиками.

Так, например, кузов будущей новинки будет несущим, дорожный просвет уменьшат, а по габаритам он будет немногим компактнее "Гелендвагена". По информации источника газеты Handelsblatt, кроссовер могут построить на новой платформе Mercedes MMA. Она дебютирует в следующем году и станет также базой для следующих поколений CLA, GLA и GLB. Разумеется, для этой архитектуры изначально предусмотрена электрификация, поэтому "бэби-Гелик" будет не только в версии с ДВС, но и чисто электрическим. К тому же, ситуация обязывает: Евросоюз утвердил запрет на продажу авто с ВДС с 2035 года и ещё ряд положений, ведущих ЕС в углеродно-нейтральное будущее.

Премьера новинки состоится, как ожидается, в 2026 году. Электрический Mercedes G-Class появится раньше.

Автоновости,Mercedes-Benz,Ford,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители