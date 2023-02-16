Mercedes выпустит кроссовер "бэби-Гелендваген"

Mercedes, кажется, решился на выпуск модели, слухи о которой ходят с незапамятных времён - так называемого "бэби-Гелендвагена". И спасибо за это нужно сказать Ford и его успешному семейству Bronco.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Пресс-служба Mercedes-Benz

Ford возродил Bronco - рамный внедорожник, а вместе с ним представил Bronco Sport, менее утилитарный автомобиль, который является кроссовером - ну не всем же по грязи да мокрому песку колесить хочется. Примерно такую же стратегию выбирает "Мерседес", который к бессмертному G-Class добавит ещё одну модель с похожим дизайном, но с совершенно другими характеристиками.

Так, например, кузов будущей новинки будет несущим, дорожный просвет уменьшат, а по габаритам он будет немногим компактнее "Гелендвагена". По информации источника газеты Handelsblatt, кроссовер могут построить на новой платформе Mercedes MMA. Она дебютирует в следующем году и станет также базой для следующих поколений CLA, GLA и GLB. Разумеется, для этой архитектуры изначально предусмотрена электрификация, поэтому "бэби-Гелик" будет не только в версии с ДВС, но и чисто электрическим. К тому же, ситуация обязывает: Евросоюз утвердил запрет на продажу авто с ВДС с 2035 года и ещё ряд положений, ведущих ЕС в углеродно-нейтральное будущее.