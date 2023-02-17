В сотрудничестве с "Автотором" заинтересованы не только китайские автопроизводители

В сборке автомобилей на площадке «Автотора» в Калининграде заинтересованы не только китайские автопроизводители, но и другие компании из стран Азии. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов, передает ТАСС.

Фото: KAIYI KAIYI

«Автотор» ведет переговоры и с другими азиатскими производителями — не буду называть страны, но есть и производители не из Китая», — сказал журналистам Алиханов после заседания комиссии Госсовета по МСП.

В конце прошлого года Алиханов рассказывал, что «Автотор» заключил соглашение с тремя китайскими компаниями. С тех пор официально было объявлено только об одной из них — в конце января «Автотор» начал выпуск автомобилей марки Kaiyi.

Первой моделью для российского рынка стал седан E5, а до конца текущего года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда. Для выпуска Kaiyi E5 на предприятии, где прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии. По предварительной информации, минимальная цена седана Kaiyi E5 может составить 1,6 млн рублей.