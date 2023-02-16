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42 минуты назад

«Готовы быстрее привозить новинки». Китайские бренды начали использовать параллельный импорт

Car.ru

Китайские бренды стремятся быстрее выйти на рынок России. Для этого компании начали задействовать программу параллельного импорта.

Китайские бренды начали использовать параллельный импорт
Фото: Car.ruCar.ru

Схема параллельного импорта позволяет поставлять в Россию автомобили, которые не представлены на рынке официально. До недавнего времени такую программу задействовали мелкие предприниматели и дилерские сети. Сейчас такой вид импорта используют и официальные дилеры.

В представительстве бренда Changan заявили, что они заинтересованы в ввозе моделей правильным путем - с получением ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Однако сейчас поставлять машины в Россию можно и параллельным импортом. Это позволяет ускорить процесс и увеличить присутствие в разных сегментах рынка. В дальнейшем компания планирует сделать ОТТС.

Представители компании Changan также отметили, что сложные требования к импортерам ранее создавали проблемы. Из-за этого отмечался дефицит новинок на рынке. Так, на получение ОТТС уходило минимум полгода. У крупных производителей ситуация совершенно другая, так как они имеют международные сертификаты.

В представительстве компании Geely отметили, что параллельный импорт - временная мера, которая позволяет стабилизировать рынок после событий 2022 года. Бренд привез в Россию много новых моделей, чтобы протестировать их и получить обратную связь со стороны покупателей. Это позволит понять, стоит ли в дальнейшем запускать данные автомобили в продажу. Речь идет в том числе о модели Emgrand. Такие автомобили могут поступить на службу в таксомоторную компанию.

Заявления представителей компании Geely в России могут объяснить и слухи о появлении новых Okavango. Ранее в компании не комментировали возможность выхода данной модели на рынок.

Автоновости,Geely,
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