Китайские бренды начали использовать параллельный импорт

Китайские бренды стремятся быстрее выйти на рынок России. Для этого компании начали задействовать программу параллельного импорта.

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Схема параллельного импорта позволяет поставлять в Россию автомобили, которые не представлены на рынке официально. До недавнего времени такую программу задействовали мелкие предприниматели и дилерские сети. Сейчас такой вид импорта используют и официальные дилеры.

В представительстве бренда Changan заявили, что они заинтересованы в ввозе моделей правильным путем - с получением ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Однако сейчас поставлять машины в Россию можно и параллельным импортом. Это позволяет ускорить процесс и увеличить присутствие в разных сегментах рынка. В дальнейшем компания планирует сделать ОТТС.

Представители компании Changan также отметили, что сложные требования к импортерам ранее создавали проблемы. Из-за этого отмечался дефицит новинок на рынке. Так, на получение ОТТС уходило минимум полгода. У крупных производителей ситуация совершенно другая, так как они имеют международные сертификаты.

В представительстве компании Geely отметили, что параллельный импорт - временная мера, которая позволяет стабилизировать рынок после событий 2022 года. Бренд привез в Россию много новых моделей, чтобы протестировать их и получить обратную связь со стороны покупателей. Это позволит понять, стоит ли в дальнейшем запускать данные автомобили в продажу. Речь идет в том числе о модели Emgrand. Такие автомобили могут поступить на службу в таксомоторную компанию.