Эксперты назвали автомобили с лучшей остаточной стоимостью

В рейтинге Residual value – 2023 представлены автомобили, чья остаточная стоимость превышает 100% то есть, эти модели можно продать дороже, чем они были куплены. Абсолютным лидером по остаточной стоимости в 2022 году в сегменте массовых брендов стал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 c результатом в 138,6%. На втором месте – компактный Suzuki Jimny c рейтингом в 134,2%, третье место в массовом сегменте – у рамного внедорожника Toyota Fortuner – 133,5%.