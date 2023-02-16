Эксперты назвали автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Стали известны результаты очередного исследования подержанных автомобилей с лучшей остаточной стоимостью.

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В этот раз при подготовке свежего рейтинга эксперты агентства "Автостат" изучили изменение цен автомобилей 45 марок, 232 моделей и 663 модификаций, с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии. Рейтинг был разделен на два сегмента по ценовому позиционированию – "массовые" и "премиальные". Результаты приведены в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Профиля".

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В рейтинге Residual value – 2023 представлены автомобили, чья остаточная стоимость превышает 100% то есть, эти модели можно продать дороже, чем они были куплены. Абсолютным лидером по остаточной стоимости в 2022 году в сегменте массовых брендов стал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 c результатом в 138,6%. На втором месте – компактный Suzuki Jimny c рейтингом в 134,2%, третье место в массовом сегменте – у рамного внедорожника Toyota Fortuner – 133,5%.

Абсолютным лидером всего рейтинга и списка премиальных автомобилей стал Mercedes G-класса, показавший результат в 143,4%. Второе место – у Porsche Cayenne (139,6%), замыкает тройку лидеров Lexus LX c остаточной стоимостью в 133,9% от цены нового автомобиля 3 года назад.

Рейтинги остаточной стоимости составляются с 2012 года. В исследовании могут учитываться только модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. В расчет берутся цены только на автомобили, не требующие кузовного ремонта. Для анализа использовалась цена в рублях на новый автомобиль в 2019 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке и цена его перепродажи в 2022 году.