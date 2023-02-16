Эксперты назвали автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Стали известны результаты очередного исследования подержанных автомобилей с лучшей остаточной стоимостью.
В этот раз при подготовке свежего рейтинга эксперты агентства "Автостат" изучили изменение цен автомобилей 45 марок, 232 моделей и 663 модификаций, с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии. Рейтинг был разделен на два сегмента по ценовому позиционированию – "массовые" и "премиальные". Результаты приведены в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Профиля".
В рейтинге Residual value – 2023 представлены автомобили, чья остаточная стоимость превышает 100% то есть, эти модели можно продать дороже, чем они были куплены. Абсолютным лидером по остаточной стоимости в 2022 году в сегменте массовых брендов стал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 c результатом в 138,6%. На втором месте – компактный Suzuki Jimny c рейтингом в 134,2%, третье место в массовом сегменте – у рамного внедорожника Toyota Fortuner – 133,5%.
Абсолютным лидером всего рейтинга и списка премиальных автомобилей стал Mercedes G-класса, показавший результат в 143,4%. Второе место – у Porsche Cayenne (139,6%), замыкает тройку лидеров Lexus LX c остаточной стоимостью в 133,9% от цены нового автомобиля 3 года назад.
Рейтинги остаточной стоимости составляются с 2012 года. В исследовании могут учитываться только модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. В расчет берутся цены только на автомобили, не требующие кузовного ремонта. Для анализа использовалась цена в рублях на новый автомобиль в 2019 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке и цена его перепродажи в 2022 году.
Ранее "Профиль" сообщал об итогах аналогичного рейтинга остаточной стоимости, в котором учитывались исключительно автомобили китайских марок. Лидером был назван кроссовер Chery Tiggo 4 в модификации с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором. Спустя три года после покупки показатель Residual value у этого кроссовера составляет в среднем 135,9%, то есть рыночная цена подержанного автомобиля оказалась выше нового по состоянию на III квартал 2019 года. Второе место у Changan CS35plus с рейтингом в 132%, на третье место эксперты поставили Brilliance V3 (129,5%).