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37 минут назад

Семь из восьми россиян выбирают подержанный автомобиль, а не новый

Motor.ru

В России на один новый автомобиль приходится восемь подержанных. К такому вводу пришли эксперты агентства «Автостат», которые изучили статистику продаж новых и подержанных машин за прошлый год и сравнили цифры. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос вдвое: с одного к четырем до одного к восьми. Вторичный рынок более стабилен, чем первичный, и прошлый год не стал исключением: продажи машин с пробегом сократились на 19 процентов, а новых – на 59 процентов. Всего же россияне приобрели в 2022-м 4,9 миллиона подержанных легковушек против 626,3 тысячи новых.

Семь из восьми россиян выбирают не новый, а подержанный автомобиль
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Автостат» приводит еще несколько фактов. В прошлом году на вторичном рынке снизилась доля автомобилей в возрасте до семи лет – этот показатель сократился на 16 процентов. На долю машин до трех лет приходилось девять процентов, от трех до семи лет – 15 процентов, от восьми до 15 лет – 45 процентов, а старше 15 лет – 30 процентов.

В рейтинге самых востребованных на вторичке марок лидируют Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Nissan. При этом массовый сегмент просел на 19 процентов, а премиальный – лишь на 14 процентов.

Что же касается первичного авторынка, то, несмотря на уход ряда автокомпаний, в стране увеличилась доля иномарок: каждый четвертый новый легковой автомобиль был произведен за рубежом. Так, россияне купили 155,2 тысячи машин иностранной сборки и 471,1 тысячи автомобилей, изготовленных внутри страны. Объем рынка машин локальной сборки упал на 62 процента, а импортных – на 43 процента.

В рейтинге крупнейших мировых авторынков за 2022 год Россия оказалась на 19 месте, в то время как в 2021-м наша страна была на 11 строчке. Теперь по объемам российский рынок сравним с рынком Таиланда, но уступает Турции и Малайзии.

Автоновости,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,Lada,
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