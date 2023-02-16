Семь из восьми россиян выбирают не новый, а подержанный автомобиль

В России на один новый автомобиль приходится восемь подержанных. К такому вводу пришли эксперты агентства «Автостат», которые изучили статистику продаж новых и подержанных машин за прошлый год и сравнили цифры. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос вдвое: с одного к четырем до одного к восьми. Вторичный рынок более стабилен, чем первичный, и прошлый год не стал исключением: продажи машин с пробегом сократились на 19 процентов, а новых – на 59 процентов. Всего же россияне приобрели в 2022-м 4,9 миллиона подержанных легковушек против 626,3 тысячи новых.

«Автостат» приводит еще несколько фактов. В прошлом году на вторичном рынке снизилась доля автомобилей в возрасте до семи лет – этот показатель сократился на 16 процентов. На долю машин до трех лет приходилось девять процентов, от трех до семи лет – 15 процентов, от восьми до 15 лет – 45 процентов, а старше 15 лет – 30 процентов.

В рейтинге самых востребованных на вторичке марок лидируют Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Nissan. При этом массовый сегмент просел на 19 процентов, а премиальный – лишь на 14 процентов.

Что же касается первичного авторынка, то, несмотря на уход ряда автокомпаний, в стране увеличилась доля иномарок: каждый четвертый новый легковой автомобиль был произведен за рубежом. Так, россияне купили 155,2 тысячи машин иностранной сборки и 471,1 тысячи автомобилей, изготовленных внутри страны. Объем рынка машин локальной сборки упал на 62 процента, а импортных – на 43 процента.