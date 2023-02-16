В Россию привезли новые китайские кроссоверы от Haval

Автомобили из Поднебесной, сопоставимые по габаритам с Nissan Qashqai, появились в разных городах, преимущественно Приморского края. Ознакомиться с предложениями продавцов можно на официальных сайтах автосалонов и их страницах в классифайдах. В зависимости от мощности двигателя и уровня комплектации стоимость новой для отечественного рынка модели доходит почти до трех миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Размеры Haval Chitu составляют 4450 миллиметров в длину при 2700-миллиметровой колесной базе. Таким образом, китайский кроссовер сопоставим по габаритам с Nissan Qashqai и Peugeot 3008. Внешне автомобиль отличается массивной радиаторной решеткой, черными накладками на кузове, а также сплошными задними фонарями и спойлером. В движение модель приводит полуторалитровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 150 или 184 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает семиступенчатый «робот».

В список опций Chitu входит светодиодная оптика, панорамная крыша, мультимедийная система с тачскрином, а также адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и целый ряд систем активной безопасности, включая систему предупреждения о выезде из полосы.

Автосалон из Находки предлагает приобрести Haval Chitu за 2,4 миллиона рублей. Дилер из Владивостока оценил китайский кроссовер в 2,6 миллиона рублей. В Благовещенске продавец готов расстаться с моделью за 2,8 миллиона рублей.