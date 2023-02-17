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35 минут назад

Хейтер Tesla показал видео с провалами "автопилота". Он требует запретить FSD

Российская Газета

В рамках "Супербоула" Дэн О"Дауд, известный своей критикой в адрес Tesla, показал видео с провалами системы Full Self-Driving и в очередной раз потребовал от властей принять меры по запрету "автопилота".

Хейтер Tesla показал видео с провалами "автопилота" и потребовал запретить FSD
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Дэн О"Дауд знает о системах автопилотирования не понаслышке: он является основателем и генеральным директором Green Hills Software, поставщика Mobileye, разрабатывающей системы автономного вождения и помощи водителю. И этот пункт, безусловно, заставляет серьёзно усомниться в непредвзятости О"Дауда.

Тем не менее в рамках The Dawn Project, организованного хейтером "Теслы", были проведены испытания "автопилота" Full Self-Driving. На видео демонстрируются все провалы, самыми драматичными из которых стали моменты столкновения машины с детскими колясками и манекеном ребёнка. О"Дауд убеждён, что система FSD должна быть запрещена к использованию на дорогах. К чести бизнесмена, стоит отметить, что он старается не просто "замочить" конкурента, а лишь обратить внимание на существующую проблему, подчёркивая, что запрет должен действовать до тех пор, пока не будут исправлены критические ошибки системы.

"Посмотрите это видео, - пишет О"Дауд. - Полгода назад мы показали, что "автопилот" Tesla смертельно опасен, что он может сбить ребёнка, но до сих пор не было сделано никаких улучшений".

В августе 2022 года действительно было опубликовано видео, в котором Tesla раз за разом сбивает манекен ребёнка. Tesla потребовала удалить материалы, угрожая подать в суд за клевету и искажение действительного положения дел. Илон Маск, реагируя на деятельность The Dawn Project, не постеснялся в выражениях и назвал О"Дауда сумасшедшим.

FSD на электрокарах Tesla действительно далека от идеального "автопилота", что было неоднократно доказано блогерами и простыми владельцами: машина "тупит" на улицах после снегопада, некорректно распознаёт объекты и видит призраков.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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