Серийный выпуск электромобиля E-Neva запланирован на 2026 год

Серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова.
«Если все получится, как договаривались, то в начале 2026 года уже будут первые небольшие серии, а в конце 2026 года, если все подтвердится, мы надеемся выйти на полное серийное изготовление. Приблизительно будет порядка 55-65 тыс. автомобилей в год», — сказал Михаил Подвязников.
Автомобиль E-Neva, разрабатываемый оборонным концерном «Алмаз-Антей», продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Санкт-Петербург. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что электромобили E-Neva должны получиться дешевле продукции американской Tesla.
Автомобиль планируют оснащать двухмоторной силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил. Предполагается, что разгон такой машины до 60 км/ч займет 2,7 секунды, а его максимальная скорость составит 197 км/ч. Максимальный пробег автомобиля на одном заряде аккумулятора — 463 км.