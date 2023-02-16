Серийный выпуск электромобиля E-Neva запланирован на 2026 год

«Если все получится, как договаривались, то в начале 2026 года уже будут первые небольшие серии, а в конце 2026 года, если все подтвердится, мы надеемся выйти на полное серийное изготовление. Приблизительно будет порядка 55-65 тыс. автомобилей в год», — сказал Михаил Подвязников.