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10 минут назад

Самый дорогой новый BMW оценили в 605 тысяч евро

Motor.ru

Испанский дистрибьютор оценил коллекционное купе в 605 тысяч евро. Двухдверку представили в прошлом году. Она выпущена в количестве 50 штук и от исходного M4 CSL отличается дизайном, оснащением, а также форсированным до 560 лошадиных сил трехлитровым битурбомотором.

Самый дорогой новый BMW оценили в 605 тысяч евро
Фото: © BMW© BMW

Апофеозом прошлогоднего празднования полувекового юбилея подразделения BMW M стало коллекционное купе 3.0 CSL. Сразу было понятно, что машина недешевая, ведь её тираж должен был составить всего 50 экземпляров. Один из автомобилей скоро будет продан на открытых торгах. Инициатором выступил испанский дистрибьютор BMW Ibérica. Причем все, что удастся выручить сверху от рекомендованной цены, обещают передать на благотворительность.

BMW

К слову, цена купе стартует с 605 тысяч евро без учета налогов (48,3 млн рублей). Столько же стоит, к примеру, BMW M1. Резиденты ЕС обязаны будут заплатить ещё НДС и регистрационный налог, что поднимет стоимость до 800 тысяч евро. За эту сумму покупатель получит автомобиль с трехлитровым битурбомотором S58 (560 л.с., 550 Нм), шестиступенчатой «механикой», задним приводом, углерод-керамическими тормозами «по кругу» и кучей кастомных деталей, которые и отличают 3.0 CSL от исходного M4 CSL.

А в России тем временем появились объявления о продаже эпатажного кроссовера BMW XM, тоже представленного в рамках празднования юбилея BMW M. За 653-сильный гибрид просят 30 миллионов рублей — это в два раза больше, чем XM стоит в Германии.

Автоновости,BMW M1,BMW,ЕС,
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