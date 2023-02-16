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46 минут назад

Kia отзовет в России 5,5 тыс. кроссоверов Sorento из-за некорректной работы трансмиссии

Газета.Ruиещё 2

Корейская компания Kia отзовет в России для ремонта 5455 автомобилей Sorento, реализованных в период с 2021 по 2022 год. Об этом сообщает "Росстандарт".

Kia отзовет в России 5,5 тыс. кроссоверов Sorento
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Причина отзыва транспортных средств: периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дилеры оповестят автовладельцев о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для перепрограммирования модуля. Все работы будут осуществлены бесплатно.

Ранее сообщалось, что серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года.

Автоновости,Kia,Росстандарт,
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