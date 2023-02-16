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25 минут назад

В Россию ввезли крупную партию машин Kia из Южной Кореи

Газета.Ru

В Россию привезли крупную партию новых автомобилей Kia, у дилеров для покупки стали доступны девять моделей, сообщает Quto.ru.

В Россию ввезли крупную партию машин Kia из Южной Кореи
Фото: KIAKIA

Прежде российское представительство избегало официального импорта из других стран, однако сейчас поставки новых Kia из Южной Кореи ведутся по официальным каналам, говорится в сообщении.

В дилерских центрах представлены автомобили, на которые распространяется гарантия производителя (5 лет или 150 тыс. км). Отмечается, что выставленные экземпляры обойдутся покупателям заметно дороже "серых".

Так, самая доступная модель, Kia Picanto, обойдется примерно в 1,4 млн рублей. Приподнятый хетчбэк Soul и седан Cerato стоят 2,1 млн и 2,2 млн рублей соответственно. Около 2,5 млн рублей дилеры попросят за Kia Ceed, а Kia K5 будет стоить 2,9 млн рублей.

Ориентировочная стоимость кроссовера Kia Sportage составляет 4 млн рублей. Также для покупки доступны Sorento (5 млн рублей), Stinger (5,5 млн рублей) и K9 (8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Kia отзовет в России 5,5 тыс. кроссоверов Sorento из-за некорректной работы трансмиссии.

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