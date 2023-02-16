В Россию ввезли крупную партию машин Kia из Южной Кореи

В Россию привезли крупную партию новых автомобилей Kia, у дилеров для покупки стали доступны девять моделей, сообщает Quto.ru.

Фото: KIA KIA

Прежде российское представительство избегало официального импорта из других стран, однако сейчас поставки новых Kia из Южной Кореи ведутся по официальным каналам, говорится в сообщении.

В дилерских центрах представлены автомобили, на которые распространяется гарантия производителя (5 лет или 150 тыс. км). Отмечается, что выставленные экземпляры обойдутся покупателям заметно дороже "серых".

Так, самая доступная модель, Kia Picanto, обойдется примерно в 1,4 млн рублей. Приподнятый хетчбэк Soul и седан Cerato стоят 2,1 млн и 2,2 млн рублей соответственно. Около 2,5 млн рублей дилеры попросят за Kia Ceed, а Kia K5 будет стоить 2,9 млн рублей.

Ориентировочная стоимость кроссовера Kia Sportage составляет 4 млн рублей. Также для покупки доступны Sorento (5 млн рублей), Stinger (5,5 млн рублей) и K9 (8 млн рублей).