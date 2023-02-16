Nissan представил в ОАЭ внедорожник Patrol NISMO

Компания Nissan представила в ОАЭ внедорожник Patrol NISMO 2023 модельного года. Его создали специального для стран Персидского залива, передает портал «Автоновости дня».
По данным портала, от базового внедорожника Patrol NISMO отличается специально настроенным двигателем, боковыми воздухозаборниками с логотипом модели и красными акцентами в интерьере и экстерьере.
Среди других характеристик машины значится двигатель V8 мощностью 428 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, сбалансированная подвеска Bilstein, ярко-желтые амортизаторы, боковой воздуховод в переднем бампере, спойлер на крыше, 22-дюймовые двухцветные алюминиевые диски, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose Premium Sound System с 13 динамиками и технология Nissan Intelligent Mobility. Последняя включает в себя интеллектуальные системы безопасности и помощи водителю.
Стоимость внедорожника пока неизвестна. Продавать его намерены только на Ближнем Востоке, но вполне вероятно, что он попадет и в Россию с помощью параллельного импорта.