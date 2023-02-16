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45 минут назад

Nissan представил в ОАЭ внедорожник Patrol NISMO

Елена Прошина

Компания Nissan представила в ОАЭ внедорожник Patrol NISMO 2023 модельного года. Его создали специального для стран Персидского залива, передает портал «Автоновости дня».

Nissan представил в ОАЭ внедорожник Patrol NISMO
Фото: NissanNissan

По данным портала, от базового внедорожника Patrol NISMO отличается специально настроенным двигателем, боковыми воздухозаборниками с логотипом модели и красными акцентами в интерьере и экстерьере.

Nissan

Среди других характеристик машины значится двигатель V8 мощностью 428 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, сбалансированная подвеска Bilstein, ярко-желтые амортизаторы, боковой воздуховод в переднем бампере, спойлер на крыше, 22-дюймовые двухцветные алюминиевые диски, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose Premium Sound System с 13 динамиками и технология Nissan Intelligent Mobility. Последняя включает в себя интеллектуальные системы безопасности и помощи водителю.

Nissan

Стоимость внедорожника пока неизвестна. Продавать его намерены только на Ближнем Востоке, но вполне вероятно, что он попадет и в Россию с помощью параллельного импорта.

Автоновости,Nissan,Apple,
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