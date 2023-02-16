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20 минут назад

В феврале в России изменились цены на Lada, Chery и Haval

Газета.Ru

В первой половине февраля три автомобильных бренда, представленных в России, скорректировали прайс-листы на свои автомобили, сообщают "Автоновости дня" на данные собственного мониторинга цен.

В феврале в России изменились цены на Lada, Chery и Haval
Фото: CheryChery

В частности, китайский бренд Chery увеличил скидки на автомобили на 50 тыс. рублей. Снижение цен коснулось всего модельного ряда, в том числе недавно выведенного на российский рынок кроссовера Tiggo 7 Pro Max.

Китайский бренд Haval распространил скидки, доступные ранее при покупке автомобилей 2022 года выпуска, на машины, произведенные в этом году. Снижение цен составило 50-200 тыс. рублей в зависимости от модели. Haval предлагает в России кроссоверы Jolion, Dargo и F7, а также его купеобразную версию F7x.

В тот же период "АвтоВАЗ" исключил из прайс-листов самую доступную версию универсала Lada Granta Cross. Самая доступная версия этой модификации Lada теперь стоит 818,9 тыс. рублей, что на 76,6 тыс. рублей дороже, чем выведенная из ассортимента комплектация Classic'22.

Ранее стало известно, что выпуск российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года.

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