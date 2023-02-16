Mercedes-Benz готовит конкурента Tesla Model 3

Известно, что модель получит множество наработок от концепта Vision EQXX, сосредоточенного на максимальной эффективности для увеличения запаса хода. При создании электрокара компания намерена сфокусироваться на «большем запасе хода от аккумуляторов меньшего размера» с будущей целью более 800 Втч/л и с тонким аккумулятором в полу автомобиля, помогающим освободить место. Ожидается, что он превзойдет самый большой запас хода и будет иметь мультимедийный комплекс Mercedes MB.OS.