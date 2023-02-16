Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
59 минут назад

Mercedes-Benz готовит конкурента Tesla Model 3

Елена Прошина

Немецкая компания Mercedes-Benz разрабатывает бюджетного конкурента Tesla Model 3. Об этом сообщает SPEEDME.

Mercedes-Benz готовит конкурента Tesla Model 3
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным портала, компания намерена сделать электрокар основой своей новой стратегии. Mercedes-Benz создаст новую платформу и информационно-развлекательную систему.

Известно, что модель получит множество наработок от концепта Vision EQXX, сосредоточенного на максимальной эффективности для увеличения запаса хода. При создании электрокара компания намерена сфокусироваться на «большем запасе хода от аккумуляторов меньшего размера» с будущей целью более 800 Втч/л и с тонким аккумулятором в полу автомобиля, помогающим освободить место. Ожидается, что он превзойдет самый большой запас хода и будет иметь мультимедийный комплекс Mercedes MB.OS.

Электрокар компании станет конкурентом Tesla Model 3 и будет стоить дешевле. Премьеру автомобиля запланировали на 2024 год.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий