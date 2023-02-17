Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

В российских автосалонах появились новые пикапы Toyota Hilux

Motor.ruиещё 3

О пополнении отечественного автомобильного рынка узнало издание «Газета.Ru». Объявления о продаже пикапов появились на официальных сайтах автосалонов. Японские модели доступны сразу в нескольких регионах, в разных модификациях, но с безальтернативной силовой установкой. В зависимости от комплектации стоимость машин доходит почти до шести миллионов рублей.

В российских автосалонах появились новые пикапы Toyota Hilux
Фото: Motor.ruMotor.ru

Продавец из Минеральных Вод продает Toyota Hilux, оборудованный 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил, автоматической коробкой перед и системой полного привода. За пикап с оформленным ПТС, который можно осмотреть в шоуруме, дилер запросил пять миллионов рублей.

В автосалоне Ростовской области есть в наличии Hilux черного и белого цветов в топовой комплектации GR Sport, которая отличается 18-дюймовыми колесными дисками, функцией бесключевого доступа, кожаной отделкой салона и электрорегулировками сидений. Приобрести такую версию пикапа можно за 5,9 миллиона рублей. Аналогичная максимальная модификация модели обойдется у дилера из Оренбурга в 5,3 миллиона рублей.

В конце января в России появился гибридный хэтчбек Toyota Aqua за 1,7 миллиона рублей. Особенностью компактной модели является силовая установка, которая расходует всего 2,8 литра топлива на 100 километров пути.

Автоновости,Toyota Aqua,Toyota Hilux,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий