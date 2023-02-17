В российских автосалонах появились новые пикапы Toyota Hilux

О пополнении отечественного автомобильного рынка узнало издание «Газета.Ru». Объявления о продаже пикапов появились на официальных сайтах автосалонов. Японские модели доступны сразу в нескольких регионах, в разных модификациях, но с безальтернативной силовой установкой. В зависимости от комплектации стоимость машин доходит почти до шести миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Продавец из Минеральных Вод продает Toyota Hilux, оборудованный 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил, автоматической коробкой перед и системой полного привода. За пикап с оформленным ПТС, который можно осмотреть в шоуруме, дилер запросил пять миллионов рублей.

В автосалоне Ростовской области есть в наличии Hilux черного и белого цветов в топовой комплектации GR Sport, которая отличается 18-дюймовыми колесными дисками, функцией бесключевого доступа, кожаной отделкой салона и электрорегулировками сидений. Приобрести такую версию пикапа можно за 5,9 миллиона рублей. Аналогичная максимальная модификация модели обойдется у дилера из Оренбурга в 5,3 миллиона рублей.