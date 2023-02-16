Chery Tiggo 9 готов к выходу на рынок в Китае

Китайский автопроизводитель Chery готовит к выходу на рынок свой совершенно новый флагманский кроссовер линейки Tiggo. В растущем семействе Chery Tiggo уже 14 моделей. Это самый динамично развивающийся суббренд Chery, выступающий в среднем и бюджетном ценовых сегментах, к которому теперь присоединится большой и престижный Chery Tiggo 9. Модель займёт позицию выше Tiggo 8, который далеко не мал по размерам. Очевидно также, что это будет и самый дорогой кроссовер семейства.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

Габариты кузова Chery Tiggo 9 составляют 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1699 мм в высоту. Длина колесной базы 2820 мм. Кроссовер производит впечатление красивого премиального авто с высокой подоконной линией, «парящей» крышей и выдвижными ручками дверей. Можно сказать, что Tiggo 9 стал самым стильным авто в линейке. Под стать кузову и колесные диски радиусом 19 и 20 дюймов. Выпуклая решетка радиатора с вертикальными «лезвиями» явно вдохновлена решеткой Panamericana от Mercedes-AMG.

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Вместе с Tiggo 9 компания Chery сделала большой шаг вперед в плане дизайна и качества отделки салона. Если ранее интерьеры Chery уступали BYD и даже Geely, то теперь эта проблема решена. Да, тут и там «торчат уши» дизайна того же Mercedes-Benz, но кто откажется получить такой крутой 7-местный салон за «китайские» деньги? За рулевым колесом и дальше середины передней панели простирается спаренный блок цифровой приборки и мультимедиа-системы (12.3 + 12.3 дюйма) под одним большим стеклом. Руль снабжен удобным толстым ободом и имеет усеченную нижнюю часть. Кнопки на руле сенсорные.

Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 приводится в движение новым 2.0-литровым бензиновым турбомотором Chery с четырьмя цилиндрами. Максимальная мощность двигателя 261 л.с., а пиковый крутящий момент 390 Нм. Это не самые выдающиеся показатели для машины под 5 метров длиной, но уже не так плохо. Потолок скорости 205 км/ч. Привод полный. Коробка передач – 8-скоростной “робот”.