В России можно заказать Ford Evos

Еще одна новинка на российском рынке - Ford Evos. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Фото: Пресс-служба Ford Пресс-служба Ford

Как выяснила "Российская газета", цены на модель могут доходить до 3 915 000 рублей.

Ford Evos стал первым автомобилем компании, выполненным в соответствии с дизайн-концепцией Progressive Energy in Strength, отражающий китайскую эстетику. Кросс-лифтбек дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2021 году.

Длина машины - 4920 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1600 мм, колесная база - 2945 мм. Ford Evos представлен с бензиновой "турбочетверкой" 2.0 EcoBoost, которая выдает 238 л.с. и 376 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом". Привод - передний. Кросс-лифтбек может разогнаться до "сотни" за 6,6 с. и набрать максимальные 193 км/ч.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроссовер Ford Puma добрался до России. Один из дилеров за машину 2022 года с минимальным пробегом просит 3 172 000 рублей.

Пресс-служба Ford