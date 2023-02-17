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1 час назад

В России могут отказаться от электрокаров в пользу водородных авто

Авторадио

В России могут в массовом порядке появиться машины на новых источниках энергии. Технологией их производства уже владеет ФГУП «НАМИ». Научный центр продолжит совершенствовать свою техническую базу, передает издание «АвтоВзглад». Самая знаменитая разработка центра — представительский седан Aurus. У него есть не только товарная версия, но и прототип Aurus Hydrogen. Там нет тяжелого мотора V8 и автоматической коробки передач, а тяговая батарея совсем небольшая. Зато имеются водородные баллоны, электрохимический генератор и инвертор. Если установку сделают более компактной, то ее можно будет интегрировать как в легковушку, так и в коммерческую «полуторку». Это даст толчок развитию «зеленого» транспорта.

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