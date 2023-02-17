Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами

С 1 марта в России собственники электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными автомобильными трассами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Отмечается, что эксперимент запустят по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор», он продлится до конца 2023 года.

Так, для бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам собственникам электрокаров необходимо будет приобрести бесконтактный транспондер T-pass. Его стоимость составит 3–3,5 тыс. руб. Тли же арендовать его у компании «Автодор». Для покупки необходимо предоставить документы, в которых говорится, что машина оснащена исключительно электрической силовой установкой. При наличии у водителя T-pass его нужно предоставить в офис компании.