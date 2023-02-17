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1 час назад

"Ъ": владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными автотрассами с 1 марта

Газета.Ruиещё 3

С 1 марта в России собственники электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными автомобильными трассами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что эксперимент запустят по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор», он продлится до конца 2023 года.

Так, для бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам собственникам электрокаров необходимо будет приобрести бесконтактный транспондер T-pass. Его стоимость составит 3–3,5 тыс. руб. Тли же арендовать его у компании «Автодор». Для покупки необходимо предоставить документы, в которых говорится, что машина оснащена исключительно электрической силовой установкой. При наличии у водителя T-pass его нужно предоставить в офис компании.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля три автомобильных бренда, представленных в России, скорректировали прайс-листы на свои автомобили. Цены изменились цены на Lada, Chery и Haval.

Автоновости,Chery,Lada,Андрей Белоусов,Коммерсант,Автодор,
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