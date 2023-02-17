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1 час назад

Toyota Prius готовится получить несколько версий GR

ПроКроссовер.ру

Gazoo Racing, подразделение Toyota, занимающееся производством высокопроизводительных автомобилей, работает над несколькими высококлассными модификациями последнего Prius Hybrid. Согласно BestCarWeb, хэтчбек останется частично электрическим во всех этих версиях.

Toyota Prius может получить несколько версий GR
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В новом поколении Prius получил довольно большую тягу по сравнению со старым. Вооруженный двухлитровым двигателем, он развивает мощность 223 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Сама Toyota GR 86 мощнее всего на 12 л.с. и считается спортивным автомобилем.

Тем не менее Gazoo Racing надеется еще больше увеличить мощность, утверждает BestCarWeb со ссылкой на собственные источники. Новый Prius GRMN может получить ту же гибридную трансмиссию, что и RAV4 Prime, а именно 2,5-литровый атмосферный двигатель и два электродвигателя общей мощностью 306 л.с. Это поставило бы его в один ряд с форсированной Corolla GR.

В отличие от других проектов Gazoo Racing, Prius может получить автоматическую коробку передач вместо ручной. При этом он может получить более жесткий кузов и усиленную подвеску. Салон также будет модернизирован, а также добавлены новые опции оборудования, утверждает издание. Премьера ожидается в четвертом квартале 2023 года. Вероятно, нам придется подождать до тех пор, чтобы узнать, насколько этот отчет верен.

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