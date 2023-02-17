Toyota Prius может получить несколько версий GR

Gazoo Racing, подразделение Toyota, занимающееся производством высокопроизводительных автомобилей, работает над несколькими высококлассными модификациями последнего Prius Hybrid. Согласно BestCarWeb, хэтчбек останется частично электрическим во всех этих версиях.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В новом поколении Prius получил довольно большую тягу по сравнению со старым. Вооруженный двухлитровым двигателем, он развивает мощность 223 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Сама Toyota GR 86 мощнее всего на 12 л.с. и считается спортивным автомобилем.

Тем не менее Gazoo Racing надеется еще больше увеличить мощность, утверждает BestCarWeb со ссылкой на собственные источники. Новый Prius GRMN может получить ту же гибридную трансмиссию, что и RAV4 Prime, а именно 2,5-литровый атмосферный двигатель и два электродвигателя общей мощностью 306 л.с. Это поставило бы его в один ряд с форсированной Corolla GR.