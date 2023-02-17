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28 минут назад

Глава "Автоваза" рассказал о долге компании и работе по его минимизации

ТАССиещё 1

Долговая нагрузка "Автоваза" составляет более 100 млрд рублей, идет работа по ее минимизации. Об этом заявил в пятницу глава "Автоваза" Максим Соколов в эфире телеканала "Россия-24".

Глава "Автоваза" рассказал о долге компании
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"Достаточно высокая (долговая нагрузка - прим. ТАСС), она составляет более 100 млрд рублей, конечно, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то открываются вновь. <...> Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что, может быть, будут приняты механизмы, которые могут поддержать", - сказал он.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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