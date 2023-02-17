Глава "Автоваза" рассказал о долге компании

"Достаточно высокая (долговая нагрузка - прим. ТАСС), она составляет более 100 млрд рублей, конечно, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то открываются вновь. <...> Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что, может быть, будут приняты механизмы, которые могут поддержать", - сказал он.