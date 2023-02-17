Компания Tesla отзывает свыше 360 тыс. автомобилей из-за проблем в бета-версии системы автономного вождения. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на релиз Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Под отзыв попали Tesla Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017–2023 годов и Model Y 2020–2023 годов. Сообщается, что бета-версия функции автопилота позволяет электрокара превышать рекомендованную скорость, а также проезжать перекрестки непредсказуемым образом, например, ехать на желтый сигнал светофора или долго стоять под знаком «Стоп», даже если перекресток свободен. Все эти ситуации повышают «риск аварий», считают в NHTSA.

The Verge отмечает, что отзыв будет представлять собой выпуск обновления программного обеспечения со стороны Tesla, которое будет бесплатно установлено во все перечисленные выше автомобили. Физически изымать электрокары у владельцев, либо из магазинов не придется. Известно, что глава Tesla Илон Маск уже прокомментировал релиз NHTSA, отметив, что слово «отзыв» для беспроводного обновления программного обеспечения является «анахронизмом и просто неверным».