Перезапуск Toyota Land Cruiser 70 запланирован на осень 2023 года

На самом деле Toyota Land Cruiser 70 никуда и не уходил. Например, с австралийского рынка, но японцев охватила ностальгия по надёжному внедорожнику по привлекательной цене, и они решили перезапустить "Нанамару" на внутреннем рынке. Это будет другая "семидесятка".

Фото: Пресс-служба Toyota Пресс-служба Toyota

Nanamaru или Rankle 70 привлекателен своей простотой и тем, что практичные японцы не разучились ценить в век стремительных изменений и прогресса, - надёжностью. На вторичном рынке достаточно предложений по продаже этой модели, но есть три момента, которые смущают многих: большой пробег, который, впрочем, ни о чём не говорит, особенно в случае с "Нанамару", второе - большой расход бензина и отсутствие версий с автоматической коробкой передач, третье и, пожалуй, главное - рост цен, диктуемый спросом.

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В "Тойоте" никогда не отказывались от идеи перезапуска Rankle 70, и ещё на премьере нового Land Cruiser 300 представители компании заявляли, что шансы на возвращение легенды по-прежнему не равны нулю. По информации Best Car, премьера внедорожника семидесятой серии запланирована на сентябрь, продажи будут запущены в течение осени.

Можно было поступить просто: взять австралийский Land Cruiser 70 и адаптировать его под нужны японских клиентов: установить новый силовой агрегат и, возможно, расширить список опций безопасности и комфорта. Но для внутреннего рынка "Нанамару" особенная модель, как и для Toyota, поэтому к возвращению её в строй подошли ответственно. Любой "правильный" внедорожник: квадратный кузов и круглые фары. В случае с Land Cruiser 70 из Австралии у фар лишь круглый отражатель, а для "Нанамару" сделают новый "фейс", как у каноничной версии модели, но с небольшой модернизацией - светодиодными дневными ходовыми огнями. Основной свет тоже будут обеспечивать LED-элементы, хотя есть предположения, что установят "галогенки".

Ещё один инсайд: конструкция задней подвески - она будет на листовых рессорах, а не пружинной, как предполагалось ранее.