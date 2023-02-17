Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

Юрист Елена Кудерко предупредила водителей о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора. Как сообщает агентство «Прайм», суды стали практиковать практику недопустимости пересечения проезжей части на желтый свет — все чаще он приравнивается к «красному».
Вместе с тем в ПДД есть две разновидности желтого сигнала светофора — запрещающий и предупреждающий.
Штраф за нарушение составит одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. Помимо этого, в этом случае не выйдет получить скидку в 50%, подчеркнул юрист.
Ранее российских водителей предупредили о новых дорожных знаках, которые вводятся с 1 марта 2023 года и включены в новую редакцию Правил дорожного движения (ПДД).