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1 час назад

Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

Никита Бородкин

Юрист Елена Кудерко предупредила водителей о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора. Как сообщает агентство «Прайм», суды стали практиковать практику недопустимости пересечения проезжей части на желтый свет — все чаще он приравнивается к «красному».

Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместе с тем в ПДД есть две разновидности желтого сигнала светофора — запрещающий и предупреждающий.

Штраф за нарушение составит одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. Помимо этого, в этом случае не выйдет получить скидку в 50%, подчеркнул юрист.

Ранее российских водителей предупредили о новых дорожных знаках, которые вводятся с 1 марта 2023 года и включены в новую редакцию Правил дорожного движения (ПДД).

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