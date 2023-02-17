СМИ: в России отменят плату за дороги для электромобилей

С 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут бесплатно пользоваться российскими платными дорогами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение правительства РФ.

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Эксперимент с бесплатным проездом проведут на трассах М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД и на обходе Одинцово.

Чтобы ездить по дорогам бесплатно, владельцы электромобилей должны будут купить (за три - три с половиной тысячи рублей) или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер T-pass. T-pass продадут или сдадут в аренду, если клиент предоставит документы, подтверждающие, что у его авто исключительно электрический двигатель (СТС, ПТС).

В «Автодоре» заявили, что у водителей, которые попробуют бесплатно проехать с T-pass не на электромобиле, спишут деньги со счета, а устройство отберут.

По оценкам Минэкономики, водители электромобилей смогут сэкономить примерно две тысячи рублей при поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М-11, Если они отправятся из Москвы в Ростов-на-Дону по М-4, экономия составит 1,92 тысячи рублей.

Летом 2021 года в России утвердили концепцию по развитию электрического автотранспорта, предполагающую, что к 2024 году в стране выпустят не менее 25 тысяч электромобилей.

Также к этому сроку в РФ планируют открыть более девяти тысяч зарядных станций для электрокаров.

Реализовать концепцию власти намерены в два этапа. По итогам первого (до 2024 года) должна появиться база для массового производства электромобилей. По итогам второго (до 2030-го) их выпуск должен достичь десяти процентов от общего объема производства транспорта в стране.

Один из пунктов концепции посвящен поддержке производства электромобилей и стимулированию спроса на них. Российские электрокары планируют включить в программы льготного кредитования и лизинга, а также сделать платные дороги для них бесплатными.