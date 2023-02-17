Honda намерена сохранить и даже расширить линейку седанов

В отличие от некоторых других производителей автомобилей, Honda стремится сохранить и даже расширить свою линейку четырехдверных автомобилей, заявил в интервью Automotive News помощник вице-президента марки в Северной Америке Лэнс Велфер. Он добавил, что не собирается фокусироваться на внедорожниках для международного рынка.
По словам Вельфера, тот факт, что многие конкурирующие компании отказались от своих моделей седанов, фактически обеспечил японскому бренду преимущество. Рынок седанов может сокращаться, но они по-прежнему пользуются спросом, а меньшее предложение означает, что покупатели с большей вероятностью выберут Honda. Он добавил, что дилерские центры Honda в Соединенных Штатах сами с большим энтузиазмом относятся к седанам и просят компанию поддерживать поставки Accord и Civic стабильными темпами.
За последние несколько лет Honda изо всех сил пыталась удовлетворить спрос из-за проблем с логистикой. Несмотря на это, в компании подсчитали, что продажи седанов в США в этом году вырастут на 20% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам Honda, около половины проданных моделей Accord будут частично электрическими.