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50 минут назад

Honda заявляет, что сохранит седаны в США и во всем мире

ПроКроссовер.ру

В отличие от некоторых других производителей автомобилей, Honda стремится сохранить и даже расширить свою линейку четырехдверных автомобилей, заявил в интервью Automotive News помощник вице-президента марки в Северной Америке Лэнс Велфер. Он добавил, что не собирается фокусироваться на внедорожниках для международного рынка.

Honda намерена сохранить и даже расширить линейку седанов
Фото: Honda Honda

По словам Вельфера, тот факт, что многие конкурирующие компании отказались от своих моделей седанов, фактически обеспечил японскому бренду преимущество. Рынок седанов может сокращаться, но они по-прежнему пользуются спросом, а меньшее предложение означает, что покупатели с большей вероятностью выберут Honda. Он добавил, что дилерские центры Honda в Соединенных Штатах сами с большим энтузиазмом относятся к седанам и просят компанию поддерживать поставки Accord и Civic стабильными темпами.

За последние несколько лет Honda изо всех сил пыталась удовлетворить спрос из-за проблем с логистикой. Несмотря на это, в компании подсчитали, что продажи седанов в США в этом году вырастут на 20% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам Honda, около половины проданных моделей Accord будут частично электрическими.

Автоновости,Honda,
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