Honda намерена сохранить и даже расширить линейку седанов

В отличие от некоторых других производителей автомобилей, Honda стремится сохранить и даже расширить свою линейку четырехдверных автомобилей, заявил в интервью Automotive News помощник вице-президента марки в Северной Америке Лэнс Велфер. Он добавил, что не собирается фокусироваться на внедорожниках для международного рынка.

Фото: Honda Honda

По словам Вельфера, тот факт, что многие конкурирующие компании отказались от своих моделей седанов, фактически обеспечил японскому бренду преимущество. Рынок седанов может сокращаться, но они по-прежнему пользуются спросом, а меньшее предложение означает, что покупатели с большей вероятностью выберут Honda. Он добавил, что дилерские центры Honda в Соединенных Штатах сами с большим энтузиазмом относятся к седанам и просят компанию поддерживать поставки Accord и Civic стабильными темпами.