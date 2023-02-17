Цены на некоторые автозапчасти в России за год выросли на 70%

Популярные автомобильные запчасти в среднем подорожали в России за год на 28-30%. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на проведенное совместно с порталом «Дром» исследование. Некоторые запчасти увеличились в цене на 70%.

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Отмечается, что вне зависимости от дефицита или редкости той или иной запчасти за 2022 год сильнее всего подорожали самые ходовые автомобильные компоненты, так называемые «расходники» — то, что необходимо менять по регламенту регулярно, без привязки к поломкам или ДТП.

В частности, если взять средние цены на запчасти в России в январе 2022 года и в январе 2023 года, то стоимость тормозных колодок за год увеличилась на 36%. Масляный и воздушный фильтры подорожали на 45 и 50% соответственно. Свеча зажигания стоила в январе 2023 года на 73% дороже, чем год назад. Меньше всего прибавили в цене лобовые стекла. Они подорожали всего на 7 и 9% соответственно.