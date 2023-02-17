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44 минуты назад

Стоимость некоторых автозапчастей в России за год увеличилась на 70%

Газета.Ru

Популярные автомобильные запчасти в среднем подорожали в России за год на 28-30%. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на проведенное совместно с порталом «Дром» исследование. Некоторые запчасти увеличились в цене на 70%.

Цены на некоторые автозапчасти в России за год выросли на 70%
Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Отмечается, что вне зависимости от дефицита или редкости той или иной запчасти за 2022 год сильнее всего подорожали самые ходовые автомобильные компоненты, так называемые «расходники» — то, что необходимо менять по регламенту регулярно, без привязки к поломкам или ДТП.

В частности, если взять средние цены на запчасти в России в январе 2022 года и в январе 2023 года, то стоимость тормозных колодок за год увеличилась на 36%. Масляный и воздушный фильтры подорожали на 45 и 50% соответственно. Свеча зажигания стоила в январе 2023 года на 73% дороже, чем год назад. Меньше всего прибавили в цене лобовые стекла. Они подорожали всего на 7 и 9% соответственно.

По данным исследования, 14% покупателей еще весной 2022 года закупили «расходники» про запас. 55% опрошенных заявили, что не поддались панике и не стали покупать запчасти заранее.

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