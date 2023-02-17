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1 час назад

General Motors решит проблему заляпанных сенсорных экранов

Motor.ru

Компания General Motors придумала самоочищающийся от отпечатков пальцев сенсорный дисплей.

General Motors решит проблему заляпанных сенсорных экранов
Фото: © General Motors© General Motors

Технология подразумевает использование дополнительного УФ-субпикселя в матрице и фотохимического катализатора, например диоксида титана. Под воздействием УФ-излучения на его поверхности будет образовываться тонкий слой воды. Окисляя её молекулами свободных радикалов, можно удалять большинство биологических организмов, а также грязь и потожировые следы.

Полученный General Motors патент описывает технологию очистки сенсорных дисплеев с помощью ультрафиолета. Если не углубляться в детали, это фотокаталитическая система, активируемая солнечным излучением либо специальными УФ-субпикселями, встроенными в обычную RGB-матрицу. Фотохимическим катализатором в ней выступает прозрачный слой анатаза (диоксида титана), легированного металлом, азотом либо фтором. Работает система довольно просто.

Под воздействием УФ-излучения легированный анатаз из гидрофобного становится супергидрофильным и начинает притягивать влагу из воздуха. Созданный на поверхности слой воды приводит к появлению молекул свободных радикалов. Они уничтожают оболочки клеток, цитоплазму, бактерии, грибки и другие биологические организмы, а также потожировые следы. Как только источник излучения будет закрыт, экран вернется к своему обычному состоянию, позволяя влаге собираться в капли и скатываться с поверхности.

Главное в патенте GM — наличие полностью управляемого источника УФ-излучения. Очистку можно будет запустить принудительно, вручную или запланировав на определенное время, используя для этого расположенные максимально близко к фотокатализатору УФ-субпиксели. К сожалению, пока технология чисто умозрительная. До массового внедрения может и не дойти. Но спектр её применения гораздо шире — от компьютеров и мобильных устройств до телевизоров и банкоматов.

Автоновости,General Motors,
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