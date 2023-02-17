Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Nissan рассказал, что будет с Qashqai, Juke и X-Trail после 2025 года

Российская Газета

Nissan, как и практически все крупные автопроизводители, готовится к масштабной электрификации модельной линейки. С 2025 года Juke, Qashqai и X-Trail в рамках новой стратегии получат гибридную систему e-Power.

Nissan рассказал, что будет с Qashqai, Juke и X-Trail после 2025 года
Фото: Пресс-служба NissanПресс-служба Nissan

По словам управляющего Nissan Europe Гийома Картье, e-Power является логичным промежуточным шагом к полностью электрическим моделям. Трансмиссия уже доказала свою состоятельность на "Кашкае", способствовав увеличению продаж кроссовера.

Оживить интерес к X-Trail планируют также за счёт вывода версий e-Power и электрической модификации. В прошлом году "Икс-Трейл" в Европе просел на 74%, модель купили только 2380 человека. Это катастрофический результат, потому что, например, Nissan Ariya в свой дебютный год, разошёлся тиражом куда большим - 3182 автомобиля.

Электрические Juke, Qashqai и X-Trail планируют создать на платформе Common Module Family (CMF). Новинки выпустят в период с 2025 по 2027 годы, первым должен появиться Juke EV, пишет издание Autocar. Электрокары получат более прогрессивные аккумуляторы, которые позволят проезжать свыше 500 километров, предлагаемые Nissan Ariya с блоком ёмкостью 90 кВт•ч, и более производительные электромоторы.

Автоновости,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий