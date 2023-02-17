Nissan рассказал, что будет с Qashqai, Juke и X-Trail после 2025 года

Nissan, как и практически все крупные автопроизводители, готовится к масштабной электрификации модельной линейки. С 2025 года Juke, Qashqai и X-Trail в рамках новой стратегии получат гибридную систему e-Power.

Фото: Пресс-служба Nissan Пресс-служба Nissan

По словам управляющего Nissan Europe Гийома Картье, e-Power является логичным промежуточным шагом к полностью электрическим моделям. Трансмиссия уже доказала свою состоятельность на "Кашкае", способствовав увеличению продаж кроссовера.

Оживить интерес к X-Trail планируют также за счёт вывода версий e-Power и электрической модификации. В прошлом году "Икс-Трейл" в Европе просел на 74%, модель купили только 2380 человека. Это катастрофический результат, потому что, например, Nissan Ariya в свой дебютный год, разошёлся тиражом куда большим - 3182 автомобиля.