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1 час назад

АвтоВАЗ тайно улучшил оснащение Lada Niva Travel

Российская Газета

Неделей ранее АвтоВАЗ сообщил о том, что Lada Niva Travel снова выпускается в комплектации с мультимедийной системой, однако внедорожник получил ещё ряд опций, которые отражены в только что опубликованных прайс-листах.

АвтоВАЗ тайно улучшил оснащение Lada Niva Travel
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, два динамика, наружная антенна, камера заднего вида с омывателем и парктроник оцениваются в 67 тысяч рублей. Цена автомобиля с этими опциями - от 1 164 500 рублей. Данный набор оборудования является штатным для исполнения Lada Niva Travel Black, которую оценили в 1 186 500 рублей.

В скором времени у дилеров должны появиться внедорожники в исполнении Luxe (1 218 500 рублей), которое также по умолчанию оснащена мультимедиа, парктроником, камерой заднего вида и так далее и отличается окрашенными в цвет кузова корпусами боковых зеркал, ручками дверей и расширителями колёсных арок.

По итогам 2022 года семейство Lada Niva, в которую входят внедорожники Legend и Travel, стало вторым по объёмам продаж в России, уступив место другой вазовской модели - Lada Granta.

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