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34 минуты назад

Электрический суперуниверсал Audi RS 6 появится в 2024 году

ПроКроссовер.ру

Глава отдела дизайна Audi Марк Лихте сказал, что электрификация в конечном итоге коснется линейки RS 6 Avant, а также A6, над которой компания уже работала. Он даже упомянул ETA: анонс электрического супер-универсала должен был состояться в конце 2023 года, а выход на рынок — в 2024 году.

Электрический суперуниверсал Audi RS 6 появится в 2024 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Лихте объяснил, почему Audi стремилась сохранить семейный автомобиль, несмотря на огромную популярность внедорожников и кроссоверов. Судя по всему, RS 6 считался достаточно уникальным в своей рыночной нише, чтобы пользоваться устойчивым спросом.

Он также упомянул, что команда дизайнеров черпала вдохновение в Audi A6 e-tron Avant Concept при разработке RS 6 с батарейным питанием. Этот демонстрационный автомобиль имел два электродвигателя мощностью 476 л.с. всего и предлагает до 700 км запаса хода. Серийный автомобиль, по словам Лихте, в настоящее время разрабатывается с учетом еще большей производительности.

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