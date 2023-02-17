Электрический суперуниверсал Audi RS 6 появится в 2024 году

Глава отдела дизайна Audi Марк Лихте сказал, что электрификация в конечном итоге коснется линейки RS 6 Avant, а также A6, над которой компания уже работала. Он даже упомянул ETA: анонс электрического супер-универсала должен был состояться в конце 2023 года, а выход на рынок — в 2024 году.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Лихте объяснил, почему Audi стремилась сохранить семейный автомобиль, несмотря на огромную популярность внедорожников и кроссоверов. Судя по всему, RS 6 считался достаточно уникальным в своей рыночной нише, чтобы пользоваться устойчивым спросом.