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12 минут назад

Mitsuoka выпустила новое поколение ретрокара Viewt

Газета.Ru

Японская компания Mtsuoka выпустила модель Viewt нового поколения. Об этом сообщает «Авторевю».

Mitsuoka выпустила новое поколение ретрокара Viewt
Фото: MitsuokaMitsuoka

Новинка построена на базе хетчбэка Toyota Yaris, но при этом она стилизована под классический Jaguar Mark 2 1963 года. Длина нового ретрохетчбэка — 4090 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1500 мм. В салоне на центральной консоли установлен большой монитор мультимедийной системы. Автомобиль оснащен аналоговой приборной панелью и простым кондиционером.

Базовая версия Mitsuoka Viewt оснащена 1.0-литровым двигателем мощностью 69 л.с., вариатором и передним приводом. Ступенькой выше —1.5-литровый силовой агрегат с отдачей 120 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. На вершине гаммы — гибрид, который имеет дефорсированный мотор 1.5 (91 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор.

На японском рынке продажи хетчбэков Mitsuoka Viewt начнутся осенью.

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