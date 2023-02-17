Mitsuoka выпустила новое поколение ретрокара Viewt

Новинка построена на базе хетчбэка Toyota Yaris, но при этом она стилизована под классический Jaguar Mark 2 1963 года. Длина нового ретрохетчбэка — 4090 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1500 мм. В салоне на центральной консоли установлен большой монитор мультимедийной системы. Автомобиль оснащен аналоговой приборной панелью и простым кондиционером.