В России сфотографировали флагманский кроссовер премиум-марки Wey

Это флагман «кофейного» семейства марки, принадлежащей концерну Great Wall, который в Китае продается под другим названием — Mocha. Модель с почти пятиметровым кузовом доступна в двух гибридных модификациях и может похвастаться отличной оценкой за краш-тест, проведенный европейской организацией Euro NCAP. Как заметило издание «Китайские автомобили», номера у кроссовера тульские, что указывает на возможность выхода на наш рынок.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

В Китае Coffee 01/Mocha предлагают в двух бензоэлектрических версиях. Первая — это «мягкий» гибрид на базе двухлитрового бензинового наддувного мотора GW4E20N мощностью 213 лошадиных сил. Трансмиссия — девятидиапазонный «робот». Альтернативой служит плагин-гибридная система, в которую в КНР входит 1,5-литровый мотор, а в Европе — двухлитровый. Европейский вариант Coffee 01 выдает в сумме 476 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает пять секунд.

Китайские автомобили / Wey Coffee 01

По размеру Coffee 01 схож с Changan Uni-K, который продают в России с лета прошлого года. В длину флагман Wey достигает 4875 миллиметров, в ширину — 1960 миллиметров, в высоту — 1690 миллиметров. Размер колесной базы составляет 2915 миллиметров.

Что касается стоимости, то на родине за «мягкий» гибрид просят от 192 тысяч юаней — 2,09 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Подключаемый вариант стоит заметно дороже: от 295 тысяч юаней (3,2 миллиона рублей) в КНР и от 55,9 тысячи евро (4,44 миллиона рублей) в Европе.

В прошлом году Coffee 01 на отлично прошел краш-тест европейской Euro NCAP, продемонстрировав защиту взрослых пассажиров и детей на 91 и 87 процентов соответственно. Защиту при столкновении с пешеходом оценили на 79 процентов, а работу ассистентов — на 94 процента.