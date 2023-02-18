Volkswagen превратит Tiguan в электромобиль в 2026 году

Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что Volkswagen дал зеленый свет альтернативному кроссоверу Tiguan. Новая модель разделит обновлённую платформу MEB с другими моделями линейки ID. Особенность электромобиля Tiguan — более традиционный дизайн в духе топливных кроссоверов. Как Volkswagen намерен избежать конкуренции ID.Tiguan с соразмерным ID.4 не сообщается.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Третье поколение топливного Volkswagen Tiguan дебютирует уже в этом году: кроссовер сохранит платформу MQB Evo. Это значит, что «родство» одноимённых моделей будет достигаться только за счёт дизайнерских ухищрений, а технологическое сходство окажется минимальным. Собирать ID.Tiguan планируют на заводе в Вольфсбурге.

Немецкие журналисты считают, что ID.Tiguan станет промежуточной моделью, которая заполнит пробел, возникший из-за отсрочки электромобилей проекта Trinity. Вместо запланированного 2026 года автомобили на платформе SSP покажут только к концу десятилетия: всему виной проблемы с разработкой программного обеспечения.