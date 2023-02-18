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51 минуту назад

Volkswagen превратит Tiguan в электромобиль в 2026 году

Motor.ruиещё 1

Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что Volkswagen дал зеленый свет альтернативному кроссоверу Tiguan. Новая модель разделит обновлённую платформу MEB с другими моделями линейки ID. Особенность электромобиля Tiguan — более традиционный дизайн в духе топливных кроссоверов. Как Volkswagen намерен избежать конкуренции ID.Tiguan с соразмерным ID.4 не сообщается.

Volkswagen превратит Tiguan в электромобиль в 2026 году
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Третье поколение топливного Volkswagen Tiguan дебютирует уже в этом году: кроссовер сохранит платформу MQB Evo. Это значит, что «родство» одноимённых моделей будет достигаться только за счёт дизайнерских ухищрений, а технологическое сходство окажется минимальным. Собирать ID.Tiguan планируют на заводе в Вольфсбурге.

Немецкие журналисты считают, что ID.Tiguan станет промежуточной моделью, которая заполнит пробел, возникший из-за отсрочки электромобилей проекта Trinity. Вместо запланированного 2026 года автомобили на платформе SSP покажут только к концу десятилетия: всему виной проблемы с разработкой программного обеспечения.

К концу жизненного цикла Volkswagen Tiguan второго поколения потерял в продажах: в 2022 году спрос в Европе снизился на 13 процентов до 116 тысяч штук. В лидерах сегмента «родственные» Hyundai Tucson и Kia Sportage, которые нашли в совокупности 288 тысяч покупателей.

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