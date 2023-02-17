Volkswagen удивил дилеров новыми прайс-листами на авто с ДВС

Компания Volkswagen разослала дилерам новые прайс-листы на автомобили с ДВС. Цены в них на 4,4% выше. Такая политика, мягко говоря, удивляет дилеров - ведь продажи и так практически сошли на нет.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Причина корректировки цен - увеличение расходов на закупку сырья, энергии и оборудования, которые невозможно, по признанию компании, покрыть за счёт проводимых мероприятий по хеджированию, заключения долгосрочных контрактов с целью сохранения закупочных цен и так далее.

Повышение коснётся моделей Golf, Tiguan, Passat, Polo и T-Roc.

У дилеров свой взгляд на ситуацию: им кажется странным решение по повышению рекомендованных розничных цен на фоне снижения продаж, пишет Automotive Europe. Один из представителей отрасли сказал, что производители должны сопоставить устанавливаемые цены и возможности рынка.