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38 минут назад

Volkswagen повысил цены на автомобили с ДВС. Дилеры в шоке

Российская Газета

Компания Volkswagen разослала дилерам новые прайс-листы на автомобили с ДВС. Цены в них на 4,4% выше. Такая политика, мягко говоря, удивляет дилеров - ведь продажи и так практически сошли на нет.

Volkswagen удивил дилеров новыми прайс-листами на авто с ДВС
Фото: Пресс-служба VolkswagenПресс-служба Volkswagen

Причина корректировки цен - увеличение расходов на закупку сырья, энергии и оборудования, которые невозможно, по признанию компании, покрыть за счёт проводимых мероприятий по хеджированию, заключения долгосрочных контрактов с целью сохранения закупочных цен и так далее.

Повышение коснётся моделей Golf, Tiguan, Passat, Polo и T-Roc.

У дилеров свой взгляд на ситуацию: им кажется странным решение по повышению рекомендованных розничных цен на фоне снижения продаж, пишет Automotive Europe. Один из представителей отрасли сказал, что производители должны сопоставить устанавливаемые цены и возможности рынка.

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В России марка Volkswagen приостановила свою деятельность. Автомобили поставляются в нашу страну по параллельному импорту, благодаря чему линейка моделей значительно расширилась.

Автоновости,Volkswagen,
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