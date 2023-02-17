Subaru выпустит компактный пикап

Японская компания Subaru скоро сделает компактный пикап для борьбы с Toyota Hilux.

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О такой возможности рассказал управляющий директор Subaru Australia Блэр Рид в интервью Cars Guide. По его словам, в компании замечают возросший спрос на небольшие грузовички за пределами Австралии, и считают, что Subaru мог бы выпустить модель под своим шильдиком, которая стала бы менее габаритной альтернативой Nissan Nivara и Mitsubishi Triton. Правда, пока речь идет лишь о возможном появлении новинки на южном материке.

Рид отметил, что Subaru постоянно изучает запросы клиентов, в том числе на различных форумах, и одним из последних открытий стал возросший интерес к компактным пикапам. Так, клиенты спрашивают о возможности возрождения в современном облике Brumby — легкового пикапа, также известного как BRAT (Bi-drive Recreational All-terrain Transporter). «Мы путешествуем по Австралии, и нас спрашивают — и мы слушаем», — сказал топ-менеджер.

Поводом добавить в линейку пикап может стать и высокий спрос на Ford Maverick и первый пикап Hyundai под названием Santa Cruz в США. Обе модели базируются на платформах уже существующих кроссоверов (Maverick построен на базе на Ford Escape/Bronco Sport, а Santa Cruz — на базе Tucson), а потому в основу пикапа Subaru может лечь глобальная платформа, используемая на Impreza, Forester и Outback.

Ни Maverick, ни Santa Cruz не продаются в Австралии, поэтому у грузовичка Subaru есть все шансы полностью захватить пустующую нишу.